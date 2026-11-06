مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با توجه به تشدید بارندگی‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب و با هدف پیشگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت دانش‌آموزان، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس در سراسر استان کرمانشاه در روز شنبه ۱۶ آبان تعطیل اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مهدی فتاحیان افزود: بر اساس گزارش‌های هواشناسی، شدت بارش‌ها در شهرستان‌های ثلاث باباجانی، جوانرود، سرپل‌ذهاب، پاوه و روانسر بیشتر خواهد بود و از این رو، ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از تردد‌های غیرضروری در این مناطق، بیش از پیش مورد تأکید است.

وی گفت: همزمان با تشدید شرایط جوی، تمامی دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و عضو ستاد مدیریت بحران استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و مرخصی مدیران دستگاه‌های اجرایی لغو شده است. مدیران و عوامل عملیاتی موظف‌اند در صورت بروز هرگونه حادثه یا مخاطره، با آمادگی کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافته و نسبت به مدیریت شرایط و ارائه خدمات اقدام کنند.

وی از هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد: از تردد و سفر‌های غیرضروری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مسیر‌های در معرض آبگرفتگی، خودداری کنند. از نزدیک شدن و توقف در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و نقاط مستعد سیلاب جداً پرهیز کنند. به هشدار‌ها و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران توجه کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند. در زمان بارندگی شدید، از ورود به مسیر‌های آب‌گرفته و عبور از جریان‌های آب خودداری کنند. با نیرو‌های امدادی، انتظامی، راهداری و سایر عوامل عملیاتی همکاری لازم را داشته باشند و از ایجاد ترافیک و تجمع در محل حوادث خودداری کنند.

وی گفت: مدیریت بحران استان کرمانشاه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و هوشیاری عمومی، از شهروندان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات مربوط به شرایط جوی و تصمیمات ستاد مدیریت بحران را صرفاً از مراجع رسمی و معتبر دنبال کنند.

امید است با همکاری و همراهی مردم شریف استان و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، این سامانه بارشی بدون خسارت و با سلامتی و آرامش برای همه هم‌استانی‌های عزیز سپری شود.