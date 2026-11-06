آتش‌سوزی در یک واحد مرغداری در شهرستان باخرز خراسان رضوی، منجر به تلف شدن ۴ هزار قطعه مرغ گوشتی و خسارات مالی سنگین به تجهیزات سالن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهادکشاورزی باخرز گفت: وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مرغداری واقع در روستای «کافچ» از توابع بخش بالا، منجر به تلف شدن ۴ هزار قطعه مرغ گوشتی موجود در این واحد شد.

نظری‌نیا با اشاره به عملیات اطفای حریق توسط نیرو‌های آتش‌نشانی ایستگاه باخرز، علت وقوع حادثه را نشت گازوئیل و نقص در سامانه گرمایشی واحد مرغداری اعلام کرد.

وی افزود: این تعداد از طیور که حدود ۲۰ درصد ظرفیت کل واحد را تشکیل می‌دادند، در مرحله آماده‌سازی برای عرضه به بازار بودند که بر اثر استنشاق دود از بین رفتند.

مدیر جهاد کشاورزی باخرز با اعلام رقم خسارت، اظهار داشت: برآورد اولیه کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه دامپزشکی از میزان خسارت وارده، بالغ بر ۳ میلیارد تومان است؛ این رقم شامل اتلاف طیور و آسیب دیدگی سامانه‌های تغذیه، آبخوری و شبکه برق‌رسانی سالن است.

نظری نیا گفت: از فعالان بخش دامداری و پرورش طیور تقاضا می شود تا در فصل سرد سال، ضمن استفاده از تجهیزات وابسته به مواد نفتی، از سلامت و کارکرد صحیح سامانه‌ها و دستگاه‌ها اطمینان حاصل کنند.