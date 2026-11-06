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مردم بصیر، ولایت مدار و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی با شکوه حضورشان میدان داری میکنند، تا به جهانیان بگویند، جان فدای وطن هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، میدان شهدای ذهاب رشت، همچون شبهای گذشته مملو از حضور حماسی سنگرداران خیابان بود که در مسیر آزادگی، پیروزی و استقلال میهن اسلامی تا پای جان ایستادگی میکنند.
ملت مبعوث شده با حضور پرشور و شعورشان در شبهای حماسه و مقاومت، از هوشیاری، بصیرت، دشمن شناسی و ولایت مداریشان تا پای جان برای وطن میگویند
مردم بصیر، ولایت مدار و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی با شکوه حضورشان میدان داری میکنند، تا به جهانیان بگویند، جان فدای وطن هستند و تا پای جان پای آرمانهای والای انقلاب اسلامی ایران ایستادهاند.