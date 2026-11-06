به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، میدان شهدای ذهاب رشت، همچون شب‌های گذشته مملو از حضور حماسی سنگرداران خیابان بود که در مسیر آزادگی، پیروزی و استقلال میهن اسلامی تا پای جان ایستادگی می‌کنند.

ملت مبعوث شده با حضور پرشور و شعورشان در شب‌های حماسه و مقاومت، از هوشیاری، بصیرت، دشمن شناسی و ولایت مداریشان تا پای جان برای وطن می‌گویند

مردم بصیر، ولایت مدار و همیشه در صحنه انقلاب اسلامی با شکوه حضورشان میدان داری می‌کنند، تا به جهانیان بگویند، جان فدای وطن هستند و تا پای جان پای آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایران ایستاده‌اند.