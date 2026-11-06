کنگره بین‌المللی مدیریت دیابت ایران با هدف افزایش آگاهی عمومی و ترویج تشخیص زودهنگام این عارضه با حضور جمعی از پزشکان و افراد مبتلا به دیابت و خانواده آنان عصر جمعه ۱۵ آبان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این گردهمایی، پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، درمانگران دیابت و کارشناسان تغذیه حضور داشتند و شرکت‌کنندگان به‌صورت مستقیم از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شدند. سنجش قند خون، پاسخ‌گویی به پرسش‌های بیماران و آشنایی با روش‌های نوین درمان و دارو‌های جدید دیابت از دیگر برنامه‌های این مراسم بود که به همت انجمن دیابت ایران و در حاشیه هفتمین کنگره بین‌المللی مدیریت دیابت برگزار شد.

بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، حدود ۱۴ درصد جمعیت بزرگسال ایران به دیابت مبتلا هستند و ۲۰ درصد نیز در مرحله پیش‌دیابت قرار دارند. همچنین حدود ۴۰ درصد مبتلایان از بیماری خود بی‌اطلاع‌اند. مسئولان انجمن دیابت ایران هشدار داده‌اند که تشخیص دیرهنگام می‌تواند زمینه‌ساز عوارض جدی قلبی، کلیوی و بینایی شود.

کاهش ۱۰ درصدی عوارض دیابت در کشور با ارتقای آموزش پزشکان و دسترسی به درمان‌های نوین

رئیس انجمن دیابت ایران با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش جامعه پزشکی در زمینه مدیریت و درمان دیابت، از کاهش ۱۰ درصدی عوارض این بیماری طی هفت سال اخیر خبر داد و توسعه آموزش‌های تخصصی، استفاده از دارو‌های نوین و تقویت تولید داخلی دارو‌های دیابت را از مهم‌ترین دستاورد‌های سال‌های اخیر کشور در این حوزه عنوان کرد.

دکتر سعید کلباسی با اشاره به اهداف و اهمیت برگزاری این رویداد علمی گفت: هدف اصلی این کنگره ارتقای سطح دانش و توانمندی پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و همچنین همکاران فوق‌تخصص غدد در زمینه مدیریت و درمان دیابت است.

وی با بیان اینکه رویکرد درمان دیابت در سال‌های اخیر دستخوش تحولات اساسی شده است، اظهار کرد: در گذشته تمرکز اصلی درمان دیابت بر کاهش قند خون و بهبود نتایج آزمایشگاهی بیماران بود؛ اما تجربه نشان داده است که صرفاً کنترل قند خون نمی‌تواند از بروز بسیاری از عوارض جدی این بیماری جلوگیری کند.

رئیس انجمن دیابت ایران افزود: بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت در صورت مدیریت نامناسب بیماری با عوارضی همچون بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های قلبی و مغزی، قطع عضو، نابینایی و نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز مواجه می‌شوند. بنابراین، امروزه هدف درمان دیابت تنها پایین آوردن قند خون نیست، بلکه پیشگیری از عوارض و حفظ کیفیت زندگی بیماران در بلندمدت اهمیت ویژه‌ای دارد.

تغییر سبک زندگی و درمان‌های نوین؛ دو محور اصلی مدیریت دیابت است

کلباسی با تأکید بر اینکه مدیریت اصولی دیابت صرفاً به تجویز دارو محدود نمی‌شود، گفت: درمان‌های نوین دیابت مجموعه‌ای از اقدامات را در بر می‌گیرد که اصلاح سبک زندگی، ترک سیگار، فعالیت بدنی منظم، تغذیه مناسب و استفاده از دارو‌های جدید را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از این رویکرد‌های درمانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مستمر آموزشی برای پزشکان، طی هفت سال اخیر توانسته‌ایم میزان عوارض دیابت را در کشور حدود ۱۰ درصد کاهش دهیم.

به گفته وی، این دستاورد حاصل تلاش مستمر جامعه پزشکی و ارتقای دانش و مهارت پزشکان در زمینه تشخیص، درمان و مدیریت جامع دیابت است.

برگزاری بیش از ۱۱۰ جلسه علمی برای پزشکان

رئیس انجمن دیابت ایران با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این انجمن اظهار کرد: انجمن دیابت ایران طی سال‌های اخیر بیش از ۱۱۰ جلسه علمی و آموزشی برای پزشکان برگزار کرده است. علاوه بر این برنامه‌ها، آموزش عمومی بیماران و جامعه نیز همواره یکی از محور‌های مهم فعالیت انجمن بوده است.

وی درباره برنامه‌های هفتمین کنگره بین‌المللی مدیریت دیابت ایران گفت: این کنگره در قالب یک برنامه سه‌روزه با محوریت آموزش پزشکان برگزار می‌شود و روز پایانی، یعنی روز جمعه، به برنامه‌های آموزشی ویژه عموم مردم اختصاص دارد.

کلباسی افزود: ما در انجمن دیابت ایران از دو مسیر به موضوع کنترل و مدیریت این بیماری نگاه می‌کنیم؛ نخست، توانمندسازی پزشکان برای ارائه درمان مؤثرتر و علمی‌تر و دوم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره دیابت، پیشگیری از آن و شیوه صحیح زندگی با این بیماری. این آموزش‌ها هم به شکل حضوری و هم از طریق برنامه‌ها و جلسات مجازی دنبال می‌شوند.

پیشرفت ایران در تولید دارو‌های نوین دیابت

رئیس هیات مدیره انجمن دیابت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید دارو‌های دیابت در کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ایران در زمینه استفاده از درمان‌های جدید دیابت، همگام با تحولات علمی دنیا حرکت کرده است و بیماران کشور به بسیاری از دارو‌های نوین این حوزه دسترسی دارند.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دارویی بین‌المللی در توسعه درمان دیابت در ایران اظهار کرد: در گذشته بخش عمده دارو‌های جدید از طریق شرکت‌های بین‌المللی تأمین می‌شد، اما امروزه تولید کنندگان داخلی بسیار خوب عمل می‌کنند.

کلباسی ادامه داد: در سال‌های اخیر با افزایش توانمندی شرکت‌های داروسازی داخلی، زمینه تولید دارو‌های جدید دیابت در داخل کشور فراهم شده است. شرکت‌هایی مانند ابیدی، اکتوور و سیناژن در این مسیر فعالیت کرده‌اند و توانسته‌اند محصولات درمانی این حوزه را با کیفیت مطلوب تولید و عرضه کنند.

وی با اشاره به استقبال بیماران از دارو‌های تولید داخل تصریح کرد: امروز حتی برخی بیماران از کشور‌های منطقه، از جمله ترکیه و امارات متحده عربی، برای تهیه دارو به ایران مراجعه می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های ایجادشده در صنعت داروسازی کشور است.

وی افزود: تولید داخلی دارو‌هایی که نمونه‌های خارجی آنها با هزینه‌های بالاتری عرضه می‌شوند، می‌تواند به بهبود دسترسی بیماران به درمان‌های جدید و کاهش هزینه‌های درمان کمک کند.

ضرورت تداوم آموزش و ارتقای مدیریت دیابت در کشور

رئیس انجمن دیابت ایران در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه درمان دیابت گفت: هم از نظر سطح دانش پزشکان و هم از نظر دسترسی به دارو‌های جدید و توان تولید داخلی، پیشرفت‌های قابل‌توجهی در کشور داشته‌ایم.

وی تأکید کرد: با وجود این دستاوردها، همچنان باید برای تقویت دانش و مهارت پزشکان در زمینه مدیریت دیابت تلاش کنیم؛ چراکه کنترل مؤثر این بیماری نیازمند آموزش مستمر، به‌روزرسانی اطلاعات علمی، استفاده صحیح از درمان‌های نوین و مشارکت فعال بیماران در فرآیند درمان است.

دکتر کلباسی خاطرنشان کرد: مدیریت دیابت یک فرآیند مستمر و چندجانبه است که بدون همکاری پزشکان، نظام سلامت، صنعت داروسازی و مشارکت آگاهانه مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از این رو، برگزاری کنگره‌های علمی و برنامه‌های آموزشی برای پزشکان و عموم جامعه نقش مهمی در کاهش عوارض بیماری و ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت دارد.