دیدار تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و فولاد خوزستان در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

توقف چادرملو اردکان و فولاد خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر

توقف چادرملو اردکان و فولاد خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در دیدار تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و فولاد خوزستان که امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد، دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در نیمه نخست، چادرملوی اردکان در دقیقه ۴۵ صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما دروازه‌بان فولاد خوزستان با مهار این ضربه مانع از گلزنی نماینده یزد شد تا دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن بروند.

در نیمه دوم، چادرملو اردکان با گلزنی محمدحسین خسروی در دقیقه ۵۴ از حریف پیش افتاد، اما فولاد خوزستان در دقیقه ۸۴ با گل ابوالفضل‌زاده عطار بازی را به تساوی کشاند.

با این نتیجه، تلاش دو تیم برای کسب سه امتیاز به نتیجه نرسید و این مسابقه با تقسیم امتیاز‌ها به پایان رسید.