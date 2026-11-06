به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، روز جمعه ۱۵ آبان با حضور در برنامه هفتگی پاکسازی حاشیه دریاچه ارومیه در محدوده میان‌گذر، از تلاش‌های مستمر محسن قاصد و همراهان وی در حفاظت از محیط‌زیست منطقه قدردانی کرد.

حجت جباری به همراه بهزاد شیرپنجه، رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه، و جمعی از محیط‌بانان در این برنامه پاکسازی حضور یافت. این برنامه به مدیریت محسن قاصد و با مشارکت دوستان و همراهان وی به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود.

جباری در این برنامه با قدردانی از فعالیت‌های مستمر و داوطلبانه محسن قاصد، مشارکت و همراهی فعالان مردمی را در پاکسازی حاشیه دریاچه ارومیه ارزشمند دانست و بر ضرورت تداوم همکاری‌های مردمی در حفاظت از محیط‌زیست تأکید کرد.

در پایان این برنامه، به پاس تلاش‌های مستمر محسن قاصد در زمینه پاکسازی و حفاظت از حاشیه دریاچه ارومیه، لوح تقدیری به امضای سرکار خانم دکتر انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، از سوی حجت جباری به وی اهدا شد.