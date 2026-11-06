مردم شهرستان فاروج، در نخستین ایستگاه میزبانی از کاروان شهدای گمنام خراسان شمالی با چشمانی اشکبار و دل‌هایی سرشار از عشق و ارادت به استقبال پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در آستانه ایام فاطمیه، از امروز خراسان شمالی میزبان پیکر شش شهید گمنام است .

شهرستان های فاروج و بام و صفی آباد امروز میزبان کاروانی است که سکوت شهر را با نام و یاد شهیدان درهم شکست.

پیکر‌های مطهر ۶ شهید گمنام که پس از سال‌ها دوری از وطن به آغوش میهن بازگشته‌اند، در میان استقبال مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف جامعه وارد استان خراسان شمالی شدند.

پیکرهای مطهر سه شهید، امروز از مسیر مشهد وارد فاروج شد و پیکر سه شهید دیگر هم بر دوش مردم شهیدپرور شهر بام تشییع شد .