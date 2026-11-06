به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خطیب نماز جمعه ساوه با اشاره به اینکه مذاکره با آمریکا جز زیان مادی و معنوی برای کشور، نتیجه‌های نخواهد داشت گفت در این برهه باید تحقق شروط هفت گانه‌ی ایران، ورود به هرگونه گفت‌و‌گو، حتی با میانجیگران باشد.

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حجت الاسلام میرصادقی امام جمعه خمین با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: جمهوری اسلامی ایران توانسته است اراده سیاسی خود را بر کاخ سفید تحمیل کند. برای ما دموکرات‌ها و جمهوری خواهان که قدرت را در کاخ سفید بدست می‌گیرند تفاوتی ندارد مهم ایستادگی ملت ایران برای آرمان‌های انقلاب و شهدا است.

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خطیب جمعه شازند با بیان اینکه شهدا با جانفشانی راه را برای اینده ایران هموار کردند گفت شهید تهرانی مقدم حرکت خود را از یک مسئله دفاعی آغاز کرد، اما میراثش به یک مسئله عظیم ملی پیوند خورد و امروز ایران بعنوان یک ابر قدرت در جهان مطرح است.

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امام جمعه زرندیه با اشاره به اینکه یکی از اهداف آمریکا در جنگ با ایران تغییر حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران بود گفت این هدف نه در ایران، بلکه در امریکا و کاخ سفید محقق شد/ این جنگ نتیجه انتخابات در آمریکا را تغییر داد.

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حجت‌الاسلام ربانی امام جمعه محلات با اشاره به تحولات منطقه‌ای/مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب، دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و پیام ۱۳ آبان، بر ضرورت ایجاد معماری جدید بازدارندگی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدید‌های احتمالی تأکید شده است.

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خطیب جمعه کمیجان با قدرانی از حضور گسترده مردم و دانش اموزان در راهپیمایی ۱۳ ابان گفت جوانان امروز ایران اینده ساز کشورند هر کجا جوانان و مردم در صحنه حاضر شدند موفقیت‌های چشگمیری حاصل شده است.

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امام جمعه فراهان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درجمع فرماندهان ارشد نظامی این سخنان را نشانه بازتعریف معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی دانست و گفت: در این رویکرد، بازدارندگی تنها به قدرت نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌های فناورانه، اطلاعاتی، اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.

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حجت‌الاسلام اجرایی امام جمعه تفرش با اشاره به دستاورد‌های کلان دفاعی و علمی کشور، تصریح کرد: امروز اقتدار ملت ایران به گونه‌ای است که حتی قدرت‌های بزرگی همچون چین و روسیه نیز به جایگاه بازدارندگی ایران اذعان دارند.

امام جمعه آشتیان توجه به خانواده، ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی را از مؤلفه‌های مهم فرهنگ عمومی برشمرد و افزود: ازدواج باید بر مبانی اسلامی و با ساده‌گیری در برگزاری مراسم، تهیه جهیزیه و تعیین مهریه همراه باشد دستگاه‌های فرهنگی هم باید به تقویت بنیان خانواده توجه ویژه داشته باشند.

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خطیب جمعه دلیجان حضور ۲۵۰ شب مردم در میدان را پشنوانه قوی برای کشور، نیرو‌های مسلح و مسئولان دانست و گفت ایران اسلامی به پشتوانه این ملت توانسته اراده خود را در تنگه هرمز و عرصه دیپلماسی بر دشمنان تحمیل کند.