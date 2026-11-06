به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر منطقه ۲ عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در پی سقوط مقنی به داخل چاهِ سازه نگهبان در یک طرح ساختمانی در بلوار قاضی طباطبایی، نیرو‌های ایستگاه‌های ۳ و ۴۳ آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

علیزاده افزود: با توجه به عمق زیاد چاه و وضعیت مصدوم، تیم‌های نجات عملیات تخصصی را برای تثبیت و کنترل شرایط فرد آغاز کردند و پس از انتقال ایمن به سطح زمین، مصدوم برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

مدیر منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.