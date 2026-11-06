معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی از محدودیت تردد در محدوده پل‌های موقت خرم‌آباد به دلیل احتمال آب‌گرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم‌زاده در حاشیه بازدید از طرح‌های پل‌های خرم‌آباد و در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال آب‌گرفتگی در محدوده پل موقت جهادگران و جنوب شهر خرم‌آباد اظهار کرد: با توجه به احتمال بالا آمدن سطح آب و عبور سیلاب از روی پل‌های موقت، محدودیت تردد در این مسیر‌ها اعمال می‌شود و از شهروندان انتظار داریم تا پایان شرایط مخاطره‌آمیز از عبور و مرور در این محدوده‌ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین زمان مخاطره برای روز شنبه ۱۶ آبان پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: اوج بارش‌ها و مخاطرات احتمالی از عصر شنبه تا صبح یکشنبه ۱۷ آبان خواهد بود و در صورت نیاز به انجام اقدامات تکمیلی یا اعمال محدودیت‌های جدید، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: با تشدید بارش‌ها در روز شنبه، مناطق شرقی و جنوبی استان و بخش‌هایی از جنوب شهر خرم‌آباد در محدوده هشدار قرمز قرار گرفته‌اند.

کرم‌زاده با اشاره به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برای آمادگی در برابر بارش‌ها تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌ها باید جلسات مدیریت بحران را تشکیل داده و تدابیر و اقدامات ضروری را با فوریت به اجرا بگذارند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: شهروندان به‌ویژه ساکنان مناطق جنوبی استان و حاشیه رودخانه‌ها، طبیعت‌گردان و کوهنوردان، باید تا پایان زمان اعلام‌شده برای مخاطره از حضور در حریم رودخانه‌ها، طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

آزادسازی دهانه پل قاضی برای عبور جریان سیلاب

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در خرم‌آباد تصریح کرد: در بازدید صبح امروز از وضعیت رودخانه خرم‌رود، سازه‌ها و داربست‌های نگهدارنده در محدوده پل قاضی به‌طور کامل جمع‌آوری شده و دهانه پل برای عبور جریان سیلاب آزاد است.

کرم‌زاده ادامه داد: رمپ‌ها و سایر تجهیزات مستقر در بستر رودخانه نیز در حال جمع‌آوری هستند و تأکید شده است ادوات و ماشین‌آلات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بستر رودخانه خارج شوند.

وی با اشاره به تخریب بخشی از دیوار مقابل پارک شهر در جریان عملیات اجرایی، گفت: دستور نصب فوری نیوجرسی و اجرای اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از بروز مشکل در این محدوده صادر شده است.