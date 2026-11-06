مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی با بیان اینکه تکمیل ۴۹ طرح نیمه‌تمام ورزشی در استان به حدود ۶ همت اعتبار نیاز دارد افزود: تامین این منابع مالی می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش دسترسی مردم به امکانات ورزشی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مصیب اکبرزاده گفت: اکنون ۴۹ طرح نیمه‌تمام ورزشی در نقاط مختلف خراسان‌شمالی وجود دارد که تکمیل آنها از اولویت‌های اصلی این اداره کل به شمار می‌رود.

وی افزود: از مجموع طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی استان، ۲۹ طرح مربوط به فضا‌های سرپوشیده و ۲۰ طرح مربوط به فضا‌های روباز است که برای تکمیل و بهره‌برداری از مجموع این طرح‌ها حدود ۶ همت اعتبار مورد نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی با اشاره به اعتبارات عمرانی حوزه ورزش در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال مجموعا ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی به طرح‌های عمرانی ورزش استان تخصیص یافت.

اکبرزاده ادامه داد: از این میزان، ۶۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده است که برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اختصاص این اعتبارات، حجم پروژه‌های نیمه‌تمام و نیاز مالی برای تکمیل آنها نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان نیازمند جذب منابع بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های مختلف اعتباری است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی با اشاره به طرح‌های بهره‌برداری‌شده در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ هشت طرح ورزشی به بهره‌برداری رسید و در مهرماه ۱۴۰۵ نیز پنج طرح دیگر افتتاح شد.

اکبرزاده افزود: بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی در مسیر افزایش ظرفیت فضا‌های ورزشی استان و فراهم کردن امکانات مناسب‌تر برای فعالیت ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش است.

وی تصریح کرد: توسعه فضا‌های ورزشی در مناطق مختلف استان، علاوه بر کمک به گسترش ورزش همگانی، زمینه شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت رشته‌های قهرمانی را فراهم می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌شمالی تاکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیازمند تامین اعتبار متناسب با حجم عملیات اجرایی است و در این مسیر پیگیری اعتبارات ملی و استانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در اجرای طرح‌ها دنبال می‌شود.

اکبرزاده خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از ۴۹ طرح نیمه‌تمام می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های ورزشی شهرستان‌های استان را پوشش دهد و دسترسی جوانان و ورزشکاران به فضا‌های استاندارد ورزشی را بهبود بخشد.