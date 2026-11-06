۲۵۰ شبی که از نهم اسفند پارسال و پس از شهادت قائد امت آغاز شد و در تمام این مدت، با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۲۵۰ شبی که از نهم اسفند پارسال و پس از شهادت قائد امت آغاز شد و در تمام این مدت، با وجود فراز و نشیب‌های فراوان، ادامه پیدا کرد. شب‌هایی که روایتگر ایستادگی ملت مقتدر ایران در برابر دشمن و آمادگی همیشگی ان‌ها برای دفاع از پرچم جمهوری اسلامی ایران شد. مردم شیراز و فارس دیشب در اجتماعات دفاع از میهن میزبان شهدای گمنام مدافع ایران بودند.