پاورلیفتینگ نابینایان و کم‌بینایان جهان؛ نقره بزرگسالان و طلای پیشکسوتان بر گردن احمدی

روحان احمدی، ملی‌پوش پاورلیفتینگ نابینایان و کم‌بینایان ایران، در دسته ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های قهرمانی جهان - ترکیه، به نشان نقره بزرگسالان و طلای پیشکسوتان دست یافت.