پاورلیفتینگ نابینایان و کمبینایان جهان؛ نقره بزرگسالان و طلای پیشکسوتان بر گردن احمدی
روحان احمدی، ملیپوش پاورلیفتینگ نابینایان و کمبینایان ایران، در دسته ۱۲۵ کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جهان - ترکیه، به نشان نقره بزرگسالان و طلای پیشکسوتان دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای دسته ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات پاورلیفتینگ نابینایان و کمبینایان قهرمانی جهان، امروز جمعه ۱۵ آبان در ترکیه برگزار شد.
در پایان این رقابتها، روحان احمدی با ثبت رکورد مجموع ۶۶۳ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره جهان را کسب کرد.
همچنین این ملیپوش کشورمان در رده سنی پیشکسوتان نیز به مدال طلای دسته وزنی خود دست یافت.
مدال طلای رقابتهای بزرگسالان این دسته به نماینده روسیه رسید.