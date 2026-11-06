تیم بسکتبال بانوان باتسام مشهد در هفته دوم لیگ برتر، موفق شد تیم بهمن تهران را در خانه شکست دهد و نخستین پیروزی فصل خود را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم باتسام مشهد در جریان هفته دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان که ساعت ۱۳ امروز در تالار بسکتبال زنده یاد محمود مشحون تهران برگزار شد، توانست تیم بهمن را با نتیجه ۷۷ بر ۷۲ در وقت اضافه شکست دهد.

این دیدار که در جریان هفته دوم رقابت‌ها برگزار شد، با هیجان بسیار بالا همراه بود و در نهایت با برتری باتسام مشهد در فرصت‌های اضافه به پایان رسید.

باتسام مشهد که در نخستین هفته رقابت‌ها با نتیجه ۸۷ بر ۵۶ مغلوب تیم پیشرو تهران شده بود، با این پیروزی ارزشمند، از اولین امتیاز خود در جدول لیگ برتر دست یافت.