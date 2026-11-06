به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه) با دیدار پرسپولیس و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه شهدای شهر قدس دنبال شد که فجر سپاسی با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست یافت.

احسان پهلوان در دقیقه ۱۵ و ابوالفضل موردی در دقیقه ۵۹ گل‌های فجر را به ثمر رساندند و مسعود ریگی هافبک فجر سپاسی، دروازه خودی را در دقیقه ۶۹ به اشتباه گشود.

پرسپولیس که هفته گذشته پس از یک شکست به برتری دست یافته بود، در خانه خود شکست خورد تا در ادامه روند پُر فراز و نشیب خود ۲۳ امتیازی باقی بماند و با توجه به برتری سپاهان، صدر جدول را به شاگردان محرم نویدکیا تقدیم کند. سپاهان با ۲۶ امتیاز صدرنشین است و پرسپولیس با ۲۳ امتیاز، در رتبه دوم جای دارد. فجر سپاسی هم با هدایت مهدی رجب‌زاده به سومین پیروزی خود در چهار هفته اخیر دست یافت و با ۱۷ امتیاز، به جایگاه هفتم صعود کرد.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمد مهدی زارع، مجید عیدی، دانیال ایری، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، پوریا لطیفی‌فر (۴۶ - امیرحسین محمودی)، مهدی تیکدری، تیوی بیفوما (۲+۹۰ - پوریا شهرآبادی)، محمد عمری و علی علیپور (۶۰ - ایگور سرگیف)

ترکیب فجر سپاسی: علی غلامزاده، ارشیا وثوقی‌فرد (۷۸ - علی هلیچی)، سید مجید نصیری، مسعود ریگی (۷۸ - سعید مهری)، احسان پهلوان، یادگار رستمی، میثم مرادی، شاهین توکلی، مهدی بهرامی‌نژاد (۶۵ - سهیل فداکار)، حسین شهابی و ابوالفضل موردی (۶۵ - حسین نخودکار)