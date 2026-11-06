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کشت محصولات پائیزه در مزارع رامیان به اوج خود رسیده و با تمام توان در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر محمودی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان گفت: امسال در شهرستان رامیان بیست هزار هکتار سطح اراضی کشت پاییزه است که مهمترین محصولات گندم و جو و کلزا و چغندر قند است .
تنوع محصولاتی که در حال کاشت هستند هم نشاندهنده برنامه کشاورزان برای مدیریت ظرفیت زمین و تضمین پایداری تولید در سال پیش رو است.
درکنار این تلاش ها تأمین نهاده ها و انتخاب بذر مناسب هم از موضوعات مورد توجه است.
کارشناسان امسال برای مدیریت ریسک بارش های شدید، بر لزوم استفاده از بیمه تکمیلی تاکید دارند.