به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر محمودی ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامیان گفت: امسال در شهرستان رامیان بیست هزار هکتار سطح اراضی کشت پاییزه است که مهمترین محصولات گندم و جو و کلزا و چغندر قند است .

تنوع محصولاتی که در حال کاشت هستند هم نشان‌دهنده برنامه کشاورزان برای مدیریت ظرفیت زمین و تضمین پایداری تولید در سال پیش رو است.

درکنار این تلاش ها تأمین نهاده ها و انتخاب بذر مناسب هم از موضوعات مورد توجه است.

کارشناسان امسال برای مدیریت ریسک بارش های شدید، بر لزوم استفاده از بیمه تکمیلی تاکید دارند.