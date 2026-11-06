به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس و از هفته دوازدهم، تیم فوتبال آلومینیوم اراک میهمان خود مس شهر بابک را با یک گل شکست داد.

در این دیدار که زیر باران شدید ورزشگاه امام خمینی برگزار شد، شروین بزرگ با یک ضربه سر دیدنی دروازه مس را باز کرد تا آلومینیوم سازان اولین ۳ امتیاز خانگی فصل خود را جشن بگیرند و با ۱۷ امتیاز خانه نشین رده ششم جدول شوند.

مس شهر بابک هم با همان ۵ امتیاز قبلی فانوس بدست پس از گذشت ۱۲ هفته، اصلی‌تر گزینه سقوط به لیگ دسته یک است.

بدین ترتیب در ادامه لیگ و در هفته سیزدهم اراکی‌ها در مازندران با نساجی مسابقه می‌دهند.