ساعت ۷ و نیم صبح امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بر اثر برخورد بولدوزر با خط لوله گاز سراسری در بولوار اندیشه شهر دوگنبدان انفجار و آتش سوزی مهیبی رخ داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول عملیات آتش نشانی شهرستان گچساران گفت: در پی این حادثه راننده بولدوزر مصدوم و یکی از ساکنان محل هم دچار موج انفجار شد.

بیعت اصل افزود: با هماهنگی نیرو‌های شرکت گاز، ابتدا شیر‌های خط انتقال گاز بسته شد و سپس با اتمام گاز موجود در لوله، حدود ساعت ۱۰ آتش خاموش و کار تعمیر توسط نیرو‌های عملیاتی خط انتقال گاز آغاز شد.