به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی سپاه، شانزدهمین پهپاد MQ1 آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

ناکامی مجدد مأموریت‌های شناسایی دشمن

یک فروند پهپاد شناسایی ـ رزمی ارتش متجاوز آمریکا از خانواده MQ-1 بر فراز جزیره قشم، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.

شکست‌های پی‌درپی مأموریت‌های شناسایی دشمن، بر کارنامهء سیاه فرماندهی برد کوپر سایه افکنده است. رزمندگان سپاه با اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر تحرکات هوایی دشمن، فعالیت‌های شناسایی و الگوهای پروازی این پرنده‌ها را زیر نظر دارند.

اهمیت راهبردی رهگیری پهپاد‌های MQ-۱؛ از ناکامی شناسایی تا مسئله سرکوب مبدأ پرواز

پهپاد MQ-۱C Gray Eagle ER نسخه توسعه‌یافته و دوربرد خانواده گری‌ایگل، متعلق به نیروی زمینی ارتش آمریکاست که با افزایش مداومت پروازی و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته مراقبت، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی، برای مأموریت‌های طولانی‌مدت طراحی شده است. اهمیت گزارش‌های انهدام این خانواده از پهپاد‌ها صرفاً به ارزش مالی پرنده محدود نمی‌شود؛ بلکه از دست رفتن هر پهپاد می‌تواند به معنای اختلال در استمرار مراقبت اطلاعاتی، کاهش ظرفیت شناسایی و افزایش هزینه‌های عملیاتی دشمن باشد. گزارشِ انهدام شانزدهمین فروند MQ-۱ در آسمان قشم، از این منظر اهمیت قابل‌توجهی دارد.

مسئله مهم دیگر، شناسایی منشأ و الگوی مأموریت‌های پهپادی آمریکاست. رصد مستمر مسیر‌های پروازی و شناسایی مبدأ عملیات‌های پروازی به صورت مستمر توسط رزمندگان اطلاعات هوافضا صورت می‌گیرد، و این موجب شناخت دقیق‌تری از ساختار پشتیبانی و فعالیت‌های اطلاعاتی-شناسایی دشمن می‌گردد، بدین ترتیب سرکوب مبداء پروازی این پهپاد‌ها و پایگاه‌های دشمنِ متجاوز آمریکایی در سرتاسر منطقه تنها در لحظه‌ای و با اراده فرماندهان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی امکان پذیر است.