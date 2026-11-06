مردم استان مرکزی همانند ملّت مبعوث، ۲۵۰ شب است امتدادبخش دفاع مقدّس در میادین شهر و روستا شده‌ند تا از تمامیت سرزمین ایران مراقبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم ایران در سراسر کشور میادین و خیابان‌ها را به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیده‌اند تا دل رزمندگان اسلام، گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود.

۲۵۰ شب است ملّت مبعوث در میادین، امتدادبخش دفاع مقدّس هشت‌ساله شدند، امده‌اند از تمامیت سرزمینی ایران و نظام اسلامی حفاظت کنند.

دشمنی که امده بود سه روز کار ایران را تمام کند و در این هشت ماه بار‌ها مدعی پیروزی بود امروز در برابر افکار عمومی داخلی خود هیچ پاسخی برای شکست هایش ندارد.