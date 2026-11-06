معاون رفاه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به صفر، یک و دو که مشمول دریافت کالابرگ نشده‌اند، از امروز ۱۰ روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرپرستان خانواری که مشمول دریافت اعتبار کالابرگ نشده‌اند، می‌توانند در مهلت تعیین‌شده، اعتراض خود را ثبت کنند.

یعقوب اندایش، با اعلام این خبر گفت: مهلت ۱۰ روزه ثبت اعتراض، فعلاً فقط شامل خانوار‌هایی است که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها صفر، یک یا دو است و سایر خانوار‌ها در این مرحله نیازی به مراجعه برای ثبت اعتراض ندارند.

متقاضیان باید برای ثبت اعتراض، به‌صورت مستقیم به سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir مراجعه کنند.

همچنین برای ثبت اعتراض، پیامکی ارسال نمی‌شود و متقاضیان باید از ورود به لینک‌های ناشناس و پیامک‌های ارسالی در این زمینه خودداری کنند.

محسن قره گوزلی گزارش می‌دهد: