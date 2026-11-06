به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حمید موحد، رئیس هیات سوارکاری شهرستان آق قلا گفت: در این مسابقات چابکسواران با ۶۱راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون وتروبرد، در سه روز متوالی در ۶دور۱۰۰۰، ۱۲۰۰و۱۵۰۰متری در مجموعه سوارکاری آق قلا باهم به رقابت پرداختند.

در پایان این هفته از رقابت‌ها: میکائیل قلی زاده با اسب صیاد آریا دشت ، میکائیل قلی زاده با دلاویز ، میکائیل پیل تن با سای بندر ،حمزه محمدی با بادپا ، مومن بهادر با سایدا و محمد خوجملی با آنا ریوری عنوان‌های نخست دور‌های مختلف این هفته از مسابقات را کسب کردند.

در پایان این هفته از مسابقات ۲۸/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰میلیارد ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎های برتر این هفته تعلق گرفت.