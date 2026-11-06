زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ریشتر عصر امروز جمعه ۱۵ آبان، حوالی شهرستان لالی در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۶ و ۱۹ دقیقه و ۲۱ ثانیه امروز در عمق ۱۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۶ کیلومتری لالی، ۳۳ کیلومتری سالند و ۳۶ کیلومتری قلعه‌خواجه قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا اهواز ۱۳۵ کیلومتر و تا خرم‌آباد ۱۳۸ کیلومتر گزارش شده است.

تاکنون خسارتی از این زلزله گزارش نشده است.