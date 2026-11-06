به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی زاده امروز ۱۵ آبان با حضور در شهرستان باغملک و ریاست ستاد مدیریت بحران، بر بررسی دقیق ابعاد حادثه، رفع فوری نقاط حادثه‌خیز، تأمین روشنایی و علائم هشداردهنده و تسریع در اجرای پروژه‌های ایمنی با فعالیت شبانه‌روزی تأکید کرد.

او ضمن ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه و همدردی با خانواده داغدار جان‌باختگان، بررسی دقیق شرایط وقوع سانحه و شناسایی عوامل مؤثر در بروز آن را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای ارتقای ایمنی محور‌های ارتباطی استان شد.

استاندار خوزستان افزود: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی، روند اجرای پروژه‌های ایمنی را سرعت ببخشند و اجازه ندهند محدودیت‌های غیرضروری موجب تأخیر در رفع نقاط حادثه‌خیز شود.

در دقایق ابتدایی بامداد امروز در برخورد رخ‌به‌رخ تریلر و سمند در محور باغملک به هفتکل؛ پنج عضو یک خانواده جان باختند.

سرهنگ حسنوند رئیس پلیس راه استان علت حادثه را تخطی از سرعت مطمئنه و تجاوز به چپ راننده سمند اعلام کرد.