به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: بدنبال شکایت چند شهروند درباره سرقت از اماکن خصوصی در روستای سپیدار رباط کریم، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۶وهن‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات فنی، مخفیگاه سارقان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه ۳متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ بابا علی بیان کرد: متهمان سابقه‌دار در بازجویی‌های پلیسی به ۲۵ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.