تیم‌های استقلال، پیشرو تهران، ستاد ملی گاز، قهوه باتسام مشهد و نفت آبادان دیدار‌های خود در هفته دوم لیگ بسکتبال بانوان را با برد تمام کردند.

لیگ بسکتبال بانوان؛ استقلال، پیشرو و نفت در جمع برنده‌ها

لیگ بسکتبال بانوان؛ استقلال، پیشرو و نفت در جمع برنده‌ها

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان امروز جمعه (١۵ آبان) با برگزاری ۵ دیدار از هفته دوم پیگیری شد.

در اولین دیدار این هفته از رقابت ها، استقلال تهران در مصاف با آکادمی نیکا صاحب برتری شد. نگین رسولی پور بهترین بازیکن استقلال و این دیدار بود که ۲۶ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۸ پاس گل و کارایی ۳۴ را در کارنامه اش ثبت کرد.

تیم پیشرو تهران در بازی خانگی با نتیجه ۸۴ بر ۵۲ تیم سپاهان اصفهان را شکست داد. بهترین بازیکن این دیدار چیا رائل ویتسیت بازیکن پیشرو بود که ٢٠ امتیاز، ۷ ریباند، یک پاس گل و کارایی ۲۵ داشت.

ستاد ملی گاز تهران هم در این هفته از مسابقات با غلبه بر دیگر نماینده تهران یعنی کی دبلیو سی صاحب برد شد، بهترین بازیکن این دیدار حدیثه قسمتی بود که با ۵ امتیاز، ۲۳ ریباند، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۲ به پیروزی تیمش کمک کرد.

گروه بهمن در دیدار خانگی این هفته برابر نماینده مشهد متحمل شکست شد، ۱۱ امتیاز، ۱۵ ریباند، ۷ پاس گل و کارایی ۲۱ کمک کرد تا پریسا راهنما بهترین بازیکن این دیدار و قهوه باتسام باشد.

آخرین دیدار این هفته هم با پیروزی نفت آبادان برابر آکادمی بسکتبال سحر همراه شد، ناهیده اسدی با ۱۳ امتیاز، ۷ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۱۸ عنوان بهترین بازیکن این هفته را به خود اختصاص داد.

نتایج دیدار‌های هفته دوم لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

آکادمی بسکتبال نیکا ۴۴ - استقلال تهران ٨٥

پیشرو تهران ۸۴ - سپاهان اصفهان ٥٢

کی دبلیو سی تهران ۴۷ - ستاد ملی گاز تهران ٦٥

گروه بهمن تهران ۷۲ - قهوه باتسام مشهد ٧٧

پالایش نفت آبادان ۷۹ - آکادمی بسکتبال سحر ٢٣