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روستای شورجستان شمالیترین روستای استان فارس است که با قرار گرفتن در مسیر بزرگراه آباده - اصفهان از ظرفیتهای بسیاری برای رشد و توسعه برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فدایی دهیار روستای شورجستان گفت: روستای شورجستان در ۳۰ کیلومتری شهر آباده قرار دارد و شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامپروری است.
فدایی افزود: این روستا قابلیتهای گردشگری فراوانی دارد که مقصد گردشگران بسیاری از سراسر کشور است و وجود کاروانسرای شاه عباسی بر زیباییهای این روستا افزوده است.
فدایی بیان کرد: این کاروانسرا با وجود اینکه به ثبت ملی رسیده، اکنون در معرض تخریب قرار گرفته است و ادارات اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی میتوانند با واگذاری این مکان به بخش خصوصی و مرمت این اثر تاریخی نقش مهمی در توسعه گردشگری این روستا ایفا کنند.
او افزود: این روستا، سرچشمه خودباوری، تولید و اشتغال برای ساختن آیندهای آباد است، آیندهای که تکیه بر توانمندیهای بومی این مناطق دست یافتنی خواهد بود.