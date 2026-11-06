به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فدایی دهیار روستای شورجستان گفت: روستای شورجستان در ۳۰ کیلومتری شهر آباده قرار دارد و شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامپروری است.

فدایی افزود: این روستا قابلیت‌های گردشگری فراوانی دارد که مقصد گردشگران بسیاری از سراسر کشور است و وجود کاروانسرای شاه عباسی بر زیبایی‌های این روستا افزوده است.

فدایی بیان کرد: این کاروانسرا با وجود اینکه به ثبت ملی رسیده، اکنون در معرض تخریب قرار گرفته است و ادارات اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی می‌توانند با واگذاری این مکان به بخش خصوصی و مرمت این اثر تاریخی نقش مهمی در توسعه گردشگری این روستا ایفا کنند.

او افزود: این روستا، سرچشمه خودباوری، تولید و اشتغال برای ساختن آینده‌ای آباد است، آینده‌ای که تکیه بر توانمندی‌های بومی این مناطق دست یافتنی خواهد بود.