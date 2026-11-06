به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: ساعت ۱۳:۵۵ امروز ۱۵ آبان، وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در مهدی‌آباد، خیابان اردلان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۴۱ به محل حادثه اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حریق در زمان گسترش اعلام شده و زمان زیادی از آغاز آن گذشته بود، افزود: در این حادثه دو نفر در داخل منزل محبوس شده بودند که آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی، عملیات نجات افراد محبوس را نیز در دستور کار قرار دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه این حادثه یک نفر فوتی و یک نفر مصدوم بر جای گذاشت.