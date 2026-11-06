



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در چارچوب رقابت‌های هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز تیم فجر شهید سپاسی شیراز در ورزشگاه آزادی مهمان پرسپولیس تهران بود.

این دیدار در شرایطی آغاز شد که سرخ‌پوشان پایتخت با حمایت هواداران خود به دنبال حفظ صدرنشینی بودند، اما بازیکنان فجر سپاسی با ارایه‌ای نمایشی تاکتیکی، فشرده و برنامه‌ریزی‌شده، خط حمله‌ حریف را مهار کردند. شیرازی‌ها در این مسابقه از موقعیت‌های خود به بهترین شکل ممکن استفاده کردند و در نهایت توانستند با ثبت نتیجه ۲ بر یک، سه امتیاز شیرین و حساس را در خانه حریف از آن خود کنند.

احسان پهلوان در دقیقه ۱۴ و ابولفضل موردی در دقیقه ۵۹ گل‌های فجر را به ثمر رساندند.

گل پرسپولیسی‌ها هم توسط گل به خودی مسعود ریگی در دقیقه ۶۹ وارد دروازه فجری‌ها شد. فجر با این امتیاز هفده امتیازی شد و به رده هفتم جدول صعود کرد .

این پیروزی ارزشمند، علاوه بر بهبود جایگاه فجر سپاسی در جدول رده‌بندی، نشان‌دهنده عزم جدی طلایی‌پوشان شیراز برای رقابت با مدعیان بالای جدولی لیگ برتر است.