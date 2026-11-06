به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی در برنامه «صف اول» شبکه خبر، با اشاره به فعالیت کارگروه مد و لباس ذیل شورای فرهنگ عمومی، اظهار داشت: این کارگروه در سال ۱۳۸۵، با هدف صیانت از هویت ایرانی-اسلامی در حوزه پوشاک و مقابله با هجمه غرب و فضای مجازی، شکل گرفت و دو سال بعد از آن اجرایی شد.

وی با اشاره به اعضای این کارگروه، گفت: پنج دستگاه رسالت اصلی دارند: سازمان صداوسیما، وزارت صمت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه. برخی از تشکل‌های صنفی نیز در این کارگروه حضور دارند.

ثبت ۱۴۵۰ طرح «شیما» و ورود بیش از ۳۰ درصدی به بازار

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به دستاورد‌های این کارگروه، گفت: در سال گذشته ۸۰۵ طرح شیما و امسال ۶۰۰ طرح شیما ثبت شده است؛ یعنی نزدیک به هزار و ۴۵۰ طرح در یکی دو سال اخیر تولید شده است. طرح شیما، طرح مالکیت معنوی است که طراح، طرح را به کارگروه می‌آورد و اساتید تأیید می‌کنند که این طرح مبتنی بر هویت ایرانی-اسلامی است. سپس طرح به نام طراح ثبت می‌شود و کسی نمی‌تواند از آن تخلف کند.

وی افزود: بالای ۳۰ درصد از این طرح‌ها وارد بازار شده است و تلاش ما بر این است که این طرح‌ها را به تولیدکنندگان معرفی کنیم؛ چه در زمینه چادر و چه در زمینه مانتو و روسری. این طرح‌ها عمدتاً مبتنی بر لباس بانوان است.

۲۰۰ طرح مقاومتی برای آقایان امسال وارد بازار شد

آشنا به طرح‌های آقایان اشاره کرد و گفت: امسال ۲۰۰ طرح مبتنی بر هویت‌های مقاومتی وارد بازار شده است که برای آقایان نیز تولید شده؛ مانند لباس‌هایی با پرچم ایران.

برگزاری ۶۰ رویداد نمایشگاهی لباس در شرایط جنگی

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به فعالیت‌های کارگروه مد و لباس، اظهار داشت: امسال نزدیک به ۲۰۰ طرح با هویت ایرانی-اسلامی تجاری‌سازی شده است. با وجود شرایط جنگی، بالغ بر ۶۰ رویداد نمایشگاهی در سطح کشور برگزار کرده‌ایم که لباس‌های محلی و رنگارنگ را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به دو مشکل اصلی صنف پوشاک، گفت: نخست، ما سکو‌های فروشی در سطح کشور نداریم تا مردم مراجعه کنند و دوم، بحث تسهیلات بانکی است که باید به این صنف داده شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود: در استان فارس با همت نماینده ولی فقیه و حمایت استاندار، اطراف شاهچراغ سکوی فروش لباس تأسیس شده است. از شهرداران مناطق تهران، که از سوخته‌دلان انقلاب هستند، درخواست داریم مکان‌هایی در اختیار این عزیزان قرار دهند.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در طراحی لباس، گفت: بالغ بر هزار ساعت آموزش در سطح کشور انجام گرفته که بخشی از آن بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.