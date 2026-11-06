مراسم استقبال از پیکر‌های مطهر دو شهید گمنام، فردا شنبه ۱۶ آبان‌ماه در فرودگاه اردبیل برگزار می‌شود؛ آیینی که همزمان با ایام فاطمیه، تا پایان هفته در مناطق مختلف استان با برپایی «شبی با شهدا» ادامه می‌یابد و هفته آینده با تشییع و خاکسپاری این شهدا در اردبیل و گرمی همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ سرهنگ حبیب زاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده، تا پایان هفته مراسم استقبال و شبی با شهدا، در مناطق مختلف با حضور پیکر‌های این دو شهید گمنام برگزار، هفته آینده مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر‌های مطهر در اردبیل و گرمی انجام خواهد شد.