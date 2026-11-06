معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از آغاز اجرای طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی به شکل شبانه در محدوده کمربندی پایتخت خبر داد و گفت: این طرح به شکل ویژه با چند تیم عملیاتی مددکاران در محدوده‌های مختلف بزرگراه در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یوسف مقدمی گفت: این سازمان، عملیات ویژه و شبانه خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی معتادان متجاهر در محدوده کمربندی پایتخت آغاز کرد. این طرح که با رویکردی حمایتی و با تمرکز بر معتادان کارتن‌خواب تدوین شده، شامل اعزام تیم‌های عملیاتی مددکاری به نقاط حساس بزرگراه آزادگان است.

وی افزود: با توجه به چالش‌های موجود در محدوده کمربندی تهران، به‌ویژه در مسیر بزرگراه آزادگان، طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌صورت ویژه و با بهره‌گیری از تیم‌های عملیاتی متشکل از مددکاران اجتماعی آغاز شده است.

وی با تأکید بر ابعاد جغرافیایی این عملیات افزود: محدوده اجرایی این طرح، از جنوب شرقی تا شمال غربی پایتخت را در بر می‌گیرد. هدف اصلی ما در این عملیات شبانه، شناسایی و ساماندهی معتادان متجاهر و کارتن‌خواب‌هایی است که در این محدوده مستقر شده‌اند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی در این مسیر جلوگیری شود.

مقدمی در ادامه با تشریح جزئیات عملیاتی خاطرنشان کرد: این عملیات در بازه گسترده‌ای از محدوده بزرگراه آزادگان، شامل مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ و در هر دو لاین (جهت رفت و برگشت) اجرا می‌شود. تیم‌های اعزامی علاوه بر اقدامات نظارتی، وظیفه ارائه خدمات اولیه مددکاری و هدایت افراد به مراکز تخصصی و مراقبتی را بر عهده دارند تا روند بازگشت این افراد به چرخه حیات اجتماعی تسهیل شود.

گفتنی است؛ این طرح بخشی از برنامه‌های مستمر سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی در کلان‌شهر تهران است.