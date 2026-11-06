سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پس از شکست مقابل سپاهان گفت: امتیاز گرفتن از این تیم در اصفهان دشوار است و سپاهان با بازیکنان باکیفیت خود شایستگی پیروزی را داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پس از شکست ملوان مقابل سپاهان در نشست خبری با اشاره به قدرت سپاهان گفت: امتیاز گرفتن از این تیم در اصفهان دشوار است و حتی راهروی ورزشگاه نقش‌جهان بر روحیه بازیکنان جوان تأثیر می‌گذارد.

مازیار زارع بیان کرد: سپاهان تیمی با بازیکنان باکیفیت است و شایستگی پیروزی را داشت؛ حتی ممکن بود گل‌های بیشتری دریافت کنیم.

وی با انتقاد از اشتباهات بازیکنان ملوان افزود: با از دست دادن توپ، از نقاط مختلف زمین به سپاهان موقعیت می‌دادیم و باید برای جلوگیری از تکرار این اشتباهات تلاش کنیم.

سرمربی ملوان با اشاره به شرایط روحی تیمش گفت: تیم از نظر روحی شرایط خوبی ندارد و برای بهبود وضعیت، به تقویت تیم و ایجاد تغییراتی در نیم‌فصل نیاز داریم.

زارع تأکید کرد: باید تمام تلاش خود را برای حفظ ملوان در لیگ انجام دهیم و مانع تکرار شکست‌های اخیر شویم.

وی درباره ارتباط کادر فنی و بازیکنان نیز گفت: مهم این نیست که بازیکنان به من علاقه داشته باشند، بلکه باید به ملوان علاقه‌مند باشند و تمام توان خود را برای موفقیت تیم به کار بگیرند.

سرمربی ملوان در پایان با تمجید از شرایط میزبانی سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان گفت: سازماندهی خوب باشگاه سپاهان حتی در فضای ورزشگاه و راهروی آن مشهود است و این شرایط بر روحیه بازیکنان جوان تأثیر می‌گذارد.

نویدکیا: نمی‌دانیم بازی بعدی چه روزی است و این بد است

نویدکیا: نمی‌دانیم بازی بعدی چه روزی است و این بد است

سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه جمعه ۱۵ آبان در نشست خبری پس از دیدار با ملوان در ورزشگاه نقش‌جهان گفت: مشکلی که ما داریم این است که نمی‌دانیم بازی بعدی چه روزی است، مشکلی با ۴ یا ۵ روز یک بار بازی کردن نداریم ولی برنامه جدید مشخص نیست.

محرم نویدکیا، افزود: از هواداران تشکر می‌کنم که از دقیقه یک تا پایان بازی تیم را تشویق کردند؛ نتایج خوبی گرفتیم در این بازی و برنامه‌هایی که می‌خواستیم را اجرا کردیم.

وی گفت: ملوان دقایقی از بازی باکیفیت بود، در نیمه اول سعی کردند خیلی ما را اذیت کنند؛ بازیکنان ما باهوش بودند و از فضای پشت دفاع‌های ملوان به خوبی استفاده کردیم.

نویدکیا تاکید کرد: در فوتبال همیشه نمی‌توان با تعداد گل بالا پیروز شد، مهم این است که تیم من تا پایان فصل این کیفیت را ادامه دهد، ممکن است یک روز بد باشیم مانند بازی با استقلال که خیلی بد بودیم؛ امسال سخت شروع کردیم، دلایل مختلفی داشت، بازیکن آنچنانی به جز کسری طاهری جذب نکردیم.

سرمربی سپاهان گفت: مشکلی که ما داریم این است که نمی‌دانیم بازی بعدی چه روزی است، مشکلی با ۴ یا ۵ روز یک بار بازی کردن نداریم؛ جام ملت‌ها کنسل شده است و برنامه جدید مشخص نیست‌.

وی ادامه داد: باید بازیکنانی که کمتر بازی کردند را در شرایط بازی نگه داریم؛ در فوتبال حرفه‌ای امروز خوب نیست که ندانیم چه روزی بازی داریم و بلاتکلیف باشیم.

نویدکیا با بیان این که تنوع گلزنان برای من خیلی لذت‌بخش است، تاکید کرد: شاید خود بازیکن دوست دارد بیشتر گل بزند ولی برای یک مربی خوب است که بازیکنان بیشتری از نظر روحی شرایط بهتری داشته باشندتیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان ۴ بر صفر ملوان بندرانزلی را شکست داد.