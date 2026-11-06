اعتبار کالابرگ افراد دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اعتبار مرحله هفتم کارت امید مادر واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اعتبار کالابرگ افرادی که دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ هستند و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی واریز شد.

همچنین اعتبار مرحله هفتم کارت امید مادر برای بیش از ۴۸۰ هزار کودک پرداخت شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : مرحله هفتم اعتبار «کارت امید مادر» برای مادرانِ کودکانِ متولد شده در هفت ماهه نخست سال جاری واریز و از تاریخ ۱۲ آبان ماه قابل هزینه کرد است.سقف اعتبار کارت امید مادر، دو میلیون تومان به ازای هر فرزند متولدشده از فروردین سال جاری، فارغ از دهک درآمدی است.