مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، برگزاری میز خدمت را فرصتی برای تقویت ارتباط مستقیم مردم و مسئولان، شنیدن مطالبه‌های ساکنان و تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان دانست.

شنیدن مطالبه‌های مردم و تسریع در رسیدگی به آنها در میز خدمت

شنیدن مطالبه‌های مردم و تسریع در رسیدگی به آنها در میز خدمت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در جریان برپایی میز خدمت در مصلی کیش، با اشاره به برنامه‌های گرامیداشت هفته کیش، گفت: برگزاری میز خدمت با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان، با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسئولان و فراهم کردن زمینه پیگیری بی‌واسطه درخواست‌ها و مشکلات مردم انجام شده است.

او افزود: نمایندگان بخش‌های مختلف از جمله مدیریت بازرگانی، مدیریت تسهیل تولید و صنایع، مدیریت توسعه تجارت، معاونت امور شهری و معاونت شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اداره امور مالیاتی، اداره پست و تأمین اجتماعی شعبه کیش حضور داشتند تا به مسائل، درخواست‌ها و مطالبه های مردم رسیدگی کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی افزود: ارتباط بدون واسطه مردم با مدیران بخش‌های مختلف از مهمترین دلایل برگزاری میز خدمت است تا زمینه بررسی و پیگیری درخواست‌ها فراهم شود.

محمد کبیری با اشاره به برنامه‌های متنوع هفته کیش از اجرای طرح‌های مختلف توسعه‌ای و خدماتی در کیش خبر داد و گفت: برنامه‌های متعددی برای ساکنان و گردشگران پیش‌بینی شده و طرح‌هایی به ارزش بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان نیز در برنامه افتتاح قرار دارد.

او از برنامه حمایتی مسکن به‌عنوان یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده خبر داد و افزود: پس از رسیدن عملیات اجرایی طرح به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد، توکن حمایتی مسکن عرضه خواهد شد تا امکان بهره‌مندی متقاضیان از واحد‌های مسکونی با قیمت تمام‌شده فراهم شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: برنامه‌ها و اقدامات با هدف بهبود خدمات، ارتقای زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیاز‌ها و مطالبه های مردم ساکن در کیش و گردشگران دنبال می‌شود.