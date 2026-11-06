سی و شش دندان پزشک جهادی با حضور در روستای هفت‌چشمه به اقشار کم‌برخوردار، خدمات رایگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سی و شش نفر از دندان پزشکان عضو گروه جهادی شهید رضایی نژاد از دیروز؛ خدمات دندان پزشکی رایگان به دهک‌های اول و دوم ساکن روستای هفت چشمه ارائه کردند.

مرادی، مسئول گروه جهادی شهید رضایی نژاد با بیان این که اردوی جهادی دندان پزشکی با همکاری بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در روستای هفت چشمه ایلام خدمات رایگان ارائه کردند، گفت: پیش بینی می‌شود که در مدت ۲ روز ششصد نفر از خدمات دندان پزشکی رایگان بهره‌مند شوند.