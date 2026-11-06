استاندار خراسان رضوی در پیامی درگذشت منصور انوری، نویسنده نام‌آشنای خراسانی و خالق مجموعه «جاده جنگ» را به خانواده ایشان، اصحاب فرهنگ و هنر و مردم استان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، درگذشت منصور انوری را ضایعه‌ای تلخ برای فرهنگ و ادبیات ایران و استان خراسان رضوی توصیف کرد.

مظفری با اشاره به جایگاه ادبی منصور انوری، وی را نویسنده‌ای متعهد و فرهیخته دانست که با نگاهی عمیق به تاریخ معاصر، کوشید حافظه تاریخی ملت ایران را در قالب ادبیات ماندگار ثبت کند.

وی افزود: انوری رسالت قلم را فراتر از روایت ساده‌ی رویداد‌ها می‌دانست و توانست با پژوهش‌های خود، آثاری ماندگار در حوزه تاریخ و ادبیات خلق کند.