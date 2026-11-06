\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0633\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647 \u0631\u0646\u06a9\u06cc\u0646\u06af \u06a9\u0634\u0648\u0631\u06cc \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u06a9\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0646\u0641\u0631\u0627\u062a \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0631\u06cc\u06a9\u0631\u0648 \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646:\n\u06f1- \u0641\u0631\u0633\u0627\u062f \u062d\u0627\u062c\u062a\u06cc\n\u06f2- \u0631\u0636\u0627 \u0634\u0628\u0627\u0646\u06cc\n\u06f3- \u0645\u062d\u0645\u062f\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u06af\u0644\u0634\u0646\u06cc\n\u00a0\n\u0631\u06cc\u06a9\u0631\u0648 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646:\n\u06f1- \u0633\u0648\u06af\u0646\u062f \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc\n\u06f2- \u0633\u0627\u0631\u0627 \u0628\u0627\u0628\u0627\u06cc\u06cc\n\u06f3- \u06cc\u0633\u0646\u0627 \u067e\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647\u0627\u0646\u06cc\n\u00a0\n\u06a9\u0627\u0645\u067e\u0648\u0646\u062f \u0645\u0631\u062f\u0627\u0646:\n\u06f1- \u0622\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0632\u0627\u062f\n\u06f2- \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u062e\u062f\u0627\u067e\u0631\u0633\u062a\n\u06f3- \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062d\u06cc\u0645\u06cc\n\u00a0\n\u06a9\u0627\u0645\u067e\u0648\u0646\u062f \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646:\n\u06f1- \u0628\u06cc\u062a\u0627 \u0639\u0627\u0634\u0642 \u0632\u0627\u062f\u0647\n\u06f2- \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0647\u0645\u062a\u06cc\n\u06f3-\u0645\u062d\u06cc\u0627 \u0628\u0644\u0627\u0644\u06cc