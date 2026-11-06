به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: جنایت وحشیانه دشمن سعودی علیه غیرنظامیان در شهرستان الوازعیه در تعز را که به شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر از شهروندان ما منجر شد، محکوم می‌کنیم. حمله به بازار و ادامه جنایت و کشتار‌ها علیه ملت یمن، جنایات جنگی آشکار به شمار می‌رود. جای تأسف دارد که این جنایت‌های آشکار سعودی، گویی به پرونده‌ای فراموش‌شده در بایگانی سازمان ملل متحد و آنچه «جامعه بین‌المللی» نامیده می‌شود، تبدیل شده است.

در ادامه بیانیه آمده است: آنچه «جامعه بین‌المللی» نامیده می‌شود، به یاری قاتلان و مجرمان برخاسته و به جای قربانی، به صدای جلاد تبدیل شده است. رژیم سعودی اگر حمایت و پوشش سیاسی آمریکا نبود، جرأت ارتکاب این جنایت‌های وحشیانه را پیدا نمی‌کرد. ما تأکید می‌کنیم که تشدید حملات رژیم سعودی علیه ملت یمن، با پاسخ‌هایی دردناک مواجه خواهد شد.