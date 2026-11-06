تاثیر جنگ با ایران بر نتیجه انتخابات آمریکا ، لزوم تغییر راهبردهای دفاعی در مقابل دشمنان و کشت پاییزه و دغدغه های کشاورزان از جمله محورهای مهم سخنان امامان جمعه استان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام جمعه گنبدکاووس در خطبه های این هفته خود به شکست آمریکا در جهان اشاره کرد و گفت این شکست از عظمت ملت ایران سرچشمه گرفت.

امام جمعه علی‌آبادکتول گفت : شکست دشمنان در برابر اراده ملت ایران قطعی است.

امام جمعه آق قلا با اشاره به انتخابات آمریکا گفت : «آمریکایی ها هم در انتخابات شکست خوردند و هم در محاسبات شان نسبت به ایران.

آخوند رهبر خطیب جمعه آق قلا اتحاد میان مسلمانان را خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان دانست.

امام جمعه رامیان با اشاره به نتایج انتخابات آمریکا گفت: همه تحلیلگران این نتیجه را ناشی از تحمیل جنگ علیه ایران ارزیابی کردند.

امام جمعه آزادشهر گفت: ملت ایران در برابر تهدیدهای خارجی از منافع ملی خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر گفت : تعمیق باورهای دینی، و افزایش آگاهی انسان نسبت به مسئولیت‌های خود را ضروری دانست.

امام جمعه شهرستان ترکمن شکست ترامپ درانتخابات آمریکا را شکست سیاسی در مقابل ملت ایران دانست .

امام جمعه اهل سنت شهرستان ترکمن هم درباره لازمه حساسیست خانواده ها و مسئولان نسبت به فضای مجازی هشدار داد.

امام جمعه کلاله هم گفت : ترامپ با شکست سیاسی حزبش هزینه جنگ با ایران را پرداخت.

آخوند احمدی امام جمعه اهل سنت کلاله هم گفت : یک فرد مسلمان هم به سعادت خویش و هم به سرنوشت انسان های دیگر حساس است.

امام جمعه کردکوی با اشاره به نامگذاری ۱۹ آبان به نام روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گفت : علم سودمند برگرفته از منابع الهی و در جهت تکامل بشر است.

امام جمعه گالیکش گفت : نیروهای مسلح ما به هر گونه حمله دشمن باید پاسخ فوری ، اثرگذار و کوبنده بدهند.

امام جمعه خان ببین کنترل تنگه هرمز را مایه اقتدار ایران و ایرانی دانست.

امام جمعه مینودشت گفت: امام شهید بارها درباره تغییر نظم جهانی مطالبی را فرمودند که هم اکنون شاهد ان هستیم.

امام جمعه دلند گفت : رهبر شهیدمان پیش بینی کرده بودند که ما افول دولت مستکبر آمریکا را خواهیم دید .

امام جمعه فاضل‌آباد هم گفت : قدرت نظامی ما باید به گونه ای باشد که بیشترین بازدارندگی را در پی داشته باشد.

امام جمعه بخش بهاران ضمن اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۳ آبان گفت: قدرت‌سازی مستمر، وحدت اجتماعی و امید آفرینی لازمه شکل گیری نظم جدید جهانی است.

امام جمعه موقت دوزین با اشاره به روز شورای حل اختلاف گفت : این شورا مظهر تکریم عدالت اجتماعی است .

امام جمعه مزرعه کتول گفت : اقتدار ایران اسلامی موجب هراس نظام سلطه است .

خطیب جمعه شهر انبارالوم، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان و هزینه‌های بالای تولید گفت: امروز بسیاری از کشاورزان به دلیل نداشتن سرمایه و تأمین‌نشدن هزینه‌های کاشت، توان کشت و کار ندارند .

امام جمعه نگین شهر گفت: خوش بینی نسبت به حزب دموکرات امریکا اشتباه محاسباتی است.

آخوند خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: آنچه در آمریکا رقم خورد تکرار ۱۳ آبانی دیگر بود.