به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ حسین امیدخواه با اشاره به عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی چابکسر حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از خودرو، ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز حمل و نگهداری کشف کردند.

فرمانده انتظامی رودسر با اشاره به معرفی راننده ۴۱ ساله به مراجع قضائی گفت: کارشناسان ارزش سوخت کشف‌شده را بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.