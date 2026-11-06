نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به تبیین راهبرد‌های جدید بازدارندگی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: در صورت هرگونه تجاوز دشمن، منشا تهدید در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، هدف مشروع نیرو‌های مسلح ایران و پاسخ قاطع و سریع خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به تبیین راهبرد‌های جدید بازدارندگی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: در صورت هرگونه تجاوز دشمن، منشا تهدید در هر نقطه‌ای از جهان که باشد، هدف مشروع نیرو‌های مسلح ایران و پاسخ قاطع و سریع خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان، با دعوت خواهران ایمانی به رعایت تقوای الهی، افزود: در شرایطی قرار داریم که مقابله جبهه حق و باطل به حساس‌ترین نقاط خود رسیده است.

وی افزود: رهبر حکیم، فرزانه و مجاهد انقلاب اسلامی در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و پیام‌هایی که در این ایام صادر فرمودند، به ویژه پیام به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی (۱۳ آبان)، معماری جدید نظام در حوزه بازدارندگی را تبیین کردند.

امام جمعه زنجان ادامه داد: برخورد فعال و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای مقابله احتمالی با تجاوز دشمن، از راهبرد‌های مهمی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، در حوزه معماری نوین بازدارندگی مطرح کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی پاسخ سریع و فوری به هرگونه تجاوز دشمن را یکی از این راهبرد‌ها عنوان کرد و گفت: قوای نظامی و دفاعی به افزایش توانمندی‌های خود دعوت شده‌اند و هزینه هرگونه تجاوز را نیز برای دشمن افزایش خواهیم داد.

وی تصریح کرد: امروز در حوزه بازدارندگی، منشا تهدید، هدف مشروع حملات ماست و به پایگاه‌های دشمن در منطقه بسنده نخواهیم کرد؛ بلکه هر نقطه‌ای از جهان که منشا تهدید باشد و نیرو‌های مسلح و توان موشکی ما به آن دسترسی داشته باشند، هدف مشروع ما خواهد بود.

امام جمعه زنجان خاطرنشان کرد: این راهبرد در افزایش بازدارندگی و هزینه هرگونه تهاجم، معادلات و محاسبات دشمن را بر هم خواهد ریخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی هدف قرار دادن دارایی‌های غیرمادی دشمن را از دیگر راهبرد‌های مطرح‌شده عنوان کرد و افزود: امروز در موضوع جبران خسارت‌ها و مقابله با دشمن، تنها به دارایی‌های نظامی بسنده نخواهیم کرد، بلکه زیرساخت‌های سایبری، فناورانه، اقتصادی و سایر دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن نیز در اهداف مورد نظر ما قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: در برابر این دشمن، فقط به دفاع منفعلانه بسنده نخواهیم کرد و مقابله ما، مقابله‌ای فعال خواهد بود. اگر دشمن دست از پا خطا کند، تعیین نوع مقابله و زمان آن بر عهده غیورمردان ایرانی خواهد بود.

امام جمعه زنجان، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای را از دیگر راهبرد‌های بازدارندگی برشمرد و گفت: تمام ظرفیت‌های منطقه‌ای خود را برای مواجهه با دشمن فعال خواهیم کرد و محور مقاومت نیز با هوشمندی، هوشیاری و ابتکار عمل، تمام منافع آمریکایی و صهیونیستی در منطقه را زیر نظر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی اتحاد و انسجام را از دیگر محور‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و افزود: همان‌گونه که ملت از مسئولان حمایت خواهند کرد، مسئولان نیز در این پیام به تلاش مضاعف و اقدام جهادی برای رفع مشکلات و تأمین معیشت مردم دعوت شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان قوا برای حل مشکلات کشور، گفت: تأمین معیشت مردم نیازمند کار مضاعف و شبانه روزی و هماهنگی گسترده میان تمام قواست و امیدواریم امت و دولت با اتکال به ذات اقدس الهی، توکل، توسل، همدلی و انسجام بر مشکلات فائق آیند.

امام جمعه زنجان، با تأکید بر ضرورت حفظ عفاف و حجاب و تقویت انسجام ملی، گفت: دشمنان با بهره‌گیری از ابزار‌های فرهنگی و رسانه‌ای درصدد تضعیف روحیه مقاومت در جوامع اسلامی هستند؛ از این‌رو، تقویت توان بازدارندگی، تربیت نیرو‌های متخصص و انقلابی، حمایت از نیرو‌های مسلح و تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی مردم از ضرورت‌های امروز کشور است.

وی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم، به موضوع تثبیت قیمت کالا‌های اساسی پرداخت و گفت: طرحی به عنوان تورم صفر برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است تا حدود ۱۰ تا ۱۲ قلم از اقلام اساسی مورد نیاز مردم، از جمله نان، برنج، روغن و گوشت، برای یک دوره زمانی، به عنوان مثال شش ماه، با تغییر قیمت مواجه نشوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی حسینی افزود: این موضوع از طریق راهکار‌هایی همچون خرید عمده و حذف دست واسطه‌ها قابل اجراست و اگر این الگو در تهران پاسخ داده است، باید تلاش شود در استان‌های دیگر نیز گسترش یابد و زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: در نقاط مختلف جهان نیز در شرایط مشابه، راهکار‌های گوناگونی برای ایجاد ثبات و آرامش و حمایت از مردم تجربه شده است و امیدواریم مسئولان و نخبگان در این زمینه همکاری کنند و هر اقدامی که به بهبود معیشت و رفاه مردم کمک می‌کند، در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه زنجان همچنین از حضور باشکوه مردم در مراسم ۱۳ آبان قدردانی کرد و گفت: امسال این مراسم با شکوه بیشتری برگزار شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در شرایطی قرار داریم که نه‌تنها روز ۱۳ آبان، بلکه تمام روز‌ها و ساعت‌ها باید برای استکبارستیزی مورد استفاده قرار گیرد و در صحنه و میدان حضور داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد: مصلا‌ها و مساجد همواره با حضور جوانان و نوجوانان پررونق باشند.