تیم فوتسال ذوب‌آهن اصفهان در هفته سوم لیگ دسته اول کشور، در ورزشگاه ملت با نتیجه ۴ بر ۰ علقمه یزد را شکست داد تا سومین پیروزی خود را با اقتدار کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مسابقه که ساعت ۱۶ امروز در سالن زنده‌یاد حسن رهنما (ورزشگاه ملت) برگزار شد، تیم فوتسال ذوب‌آهن در دیداری یک‌طرفه، میهمان مدعی خود را با نتیجه ۴ بر ۰ شکست داد تا شاگردان کیانی سومین گام خود در این رقابت‌ها را نیز با اقتدار بردارند.

گل‌های این مسابقه را ستارحبیبی، علی اصغر سیمایی، محمدرضا احمدی و الیاس براتی برای ذوب آهن به‌ثمر رساندند.