عبور یک شیء نورانی و درخشان شبیه به گوی آتشین از آسمان پایتخت چین، شامگاه امروز توجه شهروندان را به خود جلب کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ این پدیده که به گفته شاهدان با درخششی قابل‌توجه در آسمان همراه بود، در بخش‌هایی از پکن مشاهده شد.

تاکنون مقام‌های رسمی چین درباره ماهیت این پدیده و منشأ شیء نورانی توضیحی منتشر نکرده‌اند.

احتمال می‌رود این پدیده یک شهاب‌سنگ یا آذرگوی (شهاب بسیار درخشان) باشد؛ با این حال، تعیین ماهیت دقیق آن به بررسی‌های علمی و تأیید مراجع مسئول نیاز دارد.