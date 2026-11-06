به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دیلمی گفت: این قطعی شامل روستا‌های حوزه خان احمد، پشت کوه و شهرک صنعتی خان احمد است.

وی از مشترکین خواست کنتور‌های گاز را تا وصل مجد گاز دستکاری نکنند.

ساعت ۷ و نیم صبح امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵، بر اثر برخورد بولدوزر با خط لوله گاز سراسری در بولوار اندیشه شهر دوگنبدان انفجار و آتش سوزی مهیبی رخ داد.