به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، با وجود گذشت نیمی از فصل پاییز و کاهش دمای هوا، برداشت گوجه‌فرنگی در مزارع شهرستان مهاباد همچنان ادامه دارد.

امسال ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافته و کشاورزان با تلاش و پشتکار، محصول دسترنج خود را برداشت می‌کنند.

محصولی خوش‌رنگ و پرطرفدار که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه اشتغال تعدادی از کارگران فصلی را نیز فراهم کرده است.

استفاده از روش‌های نوین آبیاری نیز از جمله اقداماتی است که به مدیریت بهتر منابع آب و افزایش بهره‌وری مزارع کمک کرده است.