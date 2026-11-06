به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در مراسمی با حضور ابراهیم مهربان، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان از عقیل قربانپور کیسمی که در رقابت‌های جهانی کیک‌بوکسینگ ارمنستان، در وزن ۷۱ کیلوگرم و استایل کیوان رولز موفق به کسب مدال طلا شده بود تجلیل شد.

تیم ملی کیک‌بوکسینگ ایران پس از ۳۴سال در مسابقات واکو به روی رینگ رفت و با کسب ۱۹ مدال طلا، ۲ نقره و یک برنز به مقام قهرمانی رسید.

در این مراسم، از عقیل قربانپور کیسمی به پاس کسب مدال طلای رقابت‌های جهانی ارمنستان و حسن عمویی، مربی سازنده وی، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.