تیم فوتبال آلومینیوم با پیروزی مقابل مس شهربابک در یک بازی خانگی، به رده ششم جدول لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و مس شهربابک در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر، امروز جمعه (۱۵ آبان) در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک و با قضاوت میثم عباسپور به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر شاگردان پیروز قربانی در تیم آلومینیوم به پایان رسید.

با این نتیجه، آلومینیوم اراک ۱۷ امتیازی شد و با صعود به رده ششم جدول رده‌بندی، جایگاه خود را در نیمه بالایی جدول بهبود بخشید. در سوی مقابل، مس شهربابک با پنج امتیاز همچنان در قعر جدول باقی ماند تا روند ناکامی‌های این تیم ادامه پیدا کند. مس شهربابک با این شکست همچنان تنها تیم لیگ برتر است که در فصل جاری موفق به کسب پیروزی نشده است.