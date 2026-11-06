تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی پرگل مقابل ملوان به صدر جدول رده بندی لیگ برتر صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه از هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد که با برتری پرگل ۴ بر صفر میزبان همراه بود.

احسان حاج‌صفی (۷ - پنالتی)، آرش رضاوند (۴۲)، کسری طاهری (۵۵) و مهدی لیموچی (۶۱) برای سپاهان گلزنی کردند.

بازی در هوای بارانی اصفهان آغاز شد تا همین امر در لغزش ضرغام سعداوی و اشتباه او در دفع توپ شود. اشتباهی که باعث شد تا او برای جبران مجبور به خطا در محوطه جریمه شود و حاج صفی گل اول سپاهان را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند.

ملوان که تصور می‌شد با بازگشت مازیار زارع پس از رد استعفایش به سکان هدایت فنی انزلی چی‌ها با شوک مثبت در اصفهان به میدان می‌رود عملکردی نامطلوب داشت تا سپاهان در یک بازی یکطرفه و کاملا هوشمندانه بتواند گل دوم را توسط رضاوند در دقیقه ۴۲ وارد دروازه ملوان کند.

ملوان در نیمه دوم سعی کرد بازی تهاجمی را در دستور کار قرار دهد. همین امر باعث خلق موقعیت این تیم در دقیقه ۵۲ شد، اما دفاع پرتعداد سپاهان مانع از این شد تا میهمان بتواند موقعیت خود را در نفوذ از عمق به گل تبدیل کند. سیدحسین حسینی با مهار این توپ بلافاصله ضد حمله‌ای را با شوت خود آغاز کرد تا کسری طاهری به تنهایی پشت محوطه جریمه ملوان صاحب توپ شده و گل سوم تیمش را با ضربه‌ای سرکش بزند.

سپاهانی‌ها قدر بازی تهاجمی ملوان را بیشتر از قبل دانستند چراکه این تیم به خوبی ضدحمله می‌زد تا توانستند این بار توسط مهدی لیموچی به گل چهارم برسند. شاگردان محرم نویدکیا پاداش بازی بی نقص خود را با کسب سه امتیاز حساس و رسیدن به امتیاز ۲۶ در جدول به دست آوردند تا حالا با تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس به صدر جدول لیگ برتر برسند.