به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی، جمعی از مسئولان شهرستان مهریز با حضور در منزل خانواده‌های شهیدان دانش‌آموز علیرضا زارع و علی‌محمد جهاز، با خانواده‌های این شهدای والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی، جمعی از مسئولان شهرستان مهریز با حضور در منزل خانواده‌های شهیدان دانش‌آموز علیرضا زارع و علی‌محمد جهاز، با خانواده‌های این شهدای والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند. در این دیدار، سرهنگ دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج روحیه بسیجی در میان نسل جوان و انتقال آرمان‌های شهدا به دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی همچنین تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر پاسداشت مقام والای شهدای دانش‌آموز و ادامه راه آنان تأکید کرد.

در پایان این دیدارها، از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.